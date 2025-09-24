Pampita habló tras el violento robo en su casa: “todavía estamos en shock”

La modelo y conductora relató cómo vivió junto a su familia el asalto en su vivienda de Barrio Parque. Confirmó que las cámaras de seguridad registraron todo el accionar de los delincuentes y desmintió tener grandes sumas de dinero guardadas.

Hoy 18:07

Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio luego del violento robo que sufrió el viernes pasado en su casa de Barrio Parque. En diálogo con la prensa, la modelo y conductora contó cómo atravesó la situación junto a sus hijos y aseguró que el hecho los dejó “en estado de shock”.

El asalto ocurrió el viernes alrededor de las 21 horas, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad y permaneció allí hasta las 4.30 de la madrugada. “Me sorprendió que me pasara. Como a cualquiera que le roban, es un shock. No me importa de dónde son los que lo hicieron, lo que sorprende es que suceda”, expresó Pampita, en referencia a la banda delictiva integrada mayoritariamente por ciudadanos chilenos.

Cámaras de seguridad y registro del robo

La conductora confirmó que las cámaras de seguridad de la vivienda siguieron grabando durante todo el asalto. “Está todo filmado. No se llevaron las cámaras ni el sistema, así que hay material para la investigación”, detalló.

“Todavía estamos shockeados”

Conmovida, Pampita describió cómo encontraron la casa tras la irrupción de los ladrones: “Todavía estamos shockeados, porque es una invasión a tu casa, a tu privacidad. El desorden era total, no había quedado un cajón con algo adentro. Anoche recién terminamos de ordenar con ayuda de un montón de gente”.

Pampita desmintió rumores sobre dinero en efectivo

En los últimos días trascendió que los delincuentes habrían buscado grandes sumas de dinero y documentos. Pampita aclaró esa versión: “Trabajo en la tele hace muchos años, es verdad, y he invertido bien. Pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo ahí. No me sobra. No tengo ahorros en mi casa como para que entren y se lleven algo”.

La investigación sigue en curso y, según fuentes policiales, los delincuentes formarían parte de una organización dedicada a robos en viviendas de barrios de alto poder adquisitivo.