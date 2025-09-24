Ingresar
Añatuya: detienen a cajera de una panadería, acusada de hurto

Una joven de 31 años fue arrestada tras un allanamiento en su domicilio. Según la denuncia de su empleadora, habría sustraído alrededor de 500 mil pesos mediante un “robo hormiga”.

Hoy 18:29

En las primeras horas del miércoles, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Abregú, en la ciudad de Añatuya, donde detuvo a una joven de 31 años, de apellido Ponce. La mujer trabajaba como cajera en una reconocida panadería céntrica de la Capital de la Tradición y fue denunciada por su empleadora por el presunto hurto de una importante suma de dinero.

De acuerdo con la investigación, la maniobra habría sido registrada por las cámaras de seguridad del local y consistía en un “robo hormiga”, modalidad por la cual se fue apropiando de dinero en distintas oportunidades hasta acumular un faltante que rondaría los 500 mil pesos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron su teléfono celular, aunque no encontraron rastros del dinero sustraído.

Por orden de la fiscal interviniente, Dra. Alejandra Sobrero, la joven quedó alojada en la Comisaría 4° del Menor y la Familia, a disposición de la Justicia local.

