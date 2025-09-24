La Banda: dos aprehendidos tras un intento de robo

Intentaban sustraer elementos en inmediaciones de un establecimiento educativo del barrio El Cruce, en la ciudad de La Banda.

Hoy 19:08

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos policiales de la División Prevención N° 4 lograron la aprehensión de dos personas que intentaban sustraer elementos en inmediaciones de un establecimiento educativo del barrio El Cruce, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal que realizaba recorridos preventivos sorprendió a un hombre que manipulaba un medidor de luz con un cuchillo tipo sierrita, logrando sustraer una llave térmica y cables. A pocos metros, una mujer lo aguardaba portando en sus manos rollos de mangueras y un foco de luz.

Te recomendamos: Megaoperativo en el barrio La Católica terminó con cuatro detenidos por tentativa de homicidio, robo calificado y drogas

De inmediato se procedió a la demora de ambos, quienes fueron identificados como Astudillo, de 30 años, y Paz, de 52 años, domiciliados en el barrio 17 de Octubre de La Banda.

Posteriormente, mediante consulta en el sistema SIFCOP, se constató que sobre Astudillo pesaba un pedido de detención vigente solicitado por la Comisaría Comunitaria N° 2 en el marco de una causa por lesiones calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La Fiscalía de turno dispuso que ambos permanezcan aprehendidos, el secuestro del arma blanca y de los elementos hallados en el lugar, además de la continuidad de las actuaciones judiciales por robo en grado de tentativa.