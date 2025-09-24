La “Vuelta Río Dulce” pasará por Brea Pozo

La multitudinaria competencia ciclística recorrerá ciudades como Loreto, Forres, Beltrán, Vilmer, entre otras, este próximo domingo 28 de septiembre.

Hoy 19:06

El próximo domingo 28 de septiembre se desarrollará la competencia ciclística denominada “Vuelta Río Dulce”, organizada por el Club Güemes, fiscalizada por la Asociación Ciclista Santiagueña y con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Brea Pozo.

La largada está prevista en la localidad de Arraga y el recorrido incluirá las ciudades de Loreto, Brea Pozo, Forres, Beltrán y Vilmer, para concluir en el puente de la Solís. Participarán ciclistas de las categorías élite, junior, sub 23, máster B y máster C.

En Brea Pozo, el paso de los competidores está programado alrededor de las 10.00. Allí se establecerá un punto de neutralización de 30 minutos en el espacio fotográfico “Yo Amo Brea Pozo”. En ese lugar también funcionará un puesto de hidratación y se realizará la entrega de premios.

El municipio destacó que esta iniciativa se enmarca en las acciones de apoyo a disciplinas deportivas que buscan promover la práctica del ciclismo en Brea Pozo.