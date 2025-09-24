Recuperaron bienes robados y detuvieron a un joven en Pampa de los Guanacos

El procedimiento se concretó en la noche del martes, en inmediaciones de la planta potabilizadora del barrio Canal de Dios, donde fue detenido un sujeto de 23 años de edad.

En un operativo desplegado por personal de la División Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N°43, con asiento en Pampa de los Guanacos, se logró la aprehensión de un joven acusado de robo y el recupero de varios elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se concretó en la noche del martes, alrededor de las 21:30, en inmediaciones de la planta potabilizadora del barrio Canal de Dios, donde fue detenido un sujeto de 23 años de edad, identificado como Gutiérrez.

Durante la continuidad de las averiguaciones, los investigadores se trasladaron hasta una vivienda del mismo barrio, donde con autorización voluntaria de la propietaria se halló enterrada una computadora portátil marca HP, valuada en más de un millón de pesos, vinculada directamente con la causa en trámite.

Asimismo, en otra vivienda de la zona se procedió al secuestro de distintas prendas de vestir, elementos de uso personal y un matafuego, los cuales también habrían sido ocultados por el aprehendido.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven quedó alojado en sede policial en calidad de aprehendido, mientras que los bienes recuperados fueron puestos a resguardo a la espera de su reconocimiento y restitución a sus legítimos dueños.