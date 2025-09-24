Atraparon en La Banda a un peligroso prófugo con múltiples causas judiciales

El procedimiento se llevó a cabo en dos domicilios del barrio El Tuscal, ubicados en calles Mailín y Sumamao, donde tras un allanamiento simultáneo se concretó la aprehensión del sospechoso.

Hoy 19:26

En un importante operativo policial realizado por la Dirección General de Investigaciones, efectivos lograron la detención Araujo, de 29 años, quien era intensamente buscado por la justicia por su presunta participación en diversos hechos delictivos de extrema gravedad.

El procedimiento se llevó a cabo en dos domicilios del barrio El Tuscal de la ciudad de La Banda, ubicados en calles Mailín y Sumamao, donde tras un allanamiento simultáneo se concretó la aprehensión del sospechoso.

Sobre Araujo pesaban causas acumuladas por robo calificado, abuso sexual, encubrimiento, amenazas calificadas, lesiones leves y atentado contra la autoridad policial. Todos los expedientes fueron unificados bajo la figura de concurso real de delitos.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y contó con la participación de distintas unidades especiales: Dirección General de Investigaciones, Departamento Robo y Hurto Banda, División Búsqueda y Captura de Prófugos, División Delitos Económicos Banda, Cuerpo Guardia de Infantería y Prevención Departamental N° 4.