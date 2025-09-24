Loreto: recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro

El procedimiento se realizó alrededor de las 11 en calle Eduardo Miguel del barrio Centro. Allí, los uniformados recuperaron una motocicleta Honda Biz C100

Hoy 19:35

Efectivos de la División Prevención (D.S.C. N°9), durante un recorrido preventivo en la ciudad de Loreto, lograron detectar un motovehículo que presentaba anomalías en su dominio y que finalmente registraba pedido de secuestro.

El procedimiento se realizó este miércoles alrededor de las 11:00 en calle Eduardo Miguel, entre Independencia e Irigoyen, barrio Centro. Allí, los uniformados identificaron a Coronel, de 35 años, quien se encontraba junto a una motocicleta Honda Biz C100, color rojo con negro. Al verificar la chapa patente y los números de motor, se constató que el rodado estaba requerido por un hecho de hurto denunciado en 2003, con intervención de la Comisaría Comunitaria N°3 de Capital y del Juzgado de 5ta Nominación.

Tras la intervención de personal de la Comisaría Comunitaria N°27, se procedió al traslado del rodado y del hombre hacia sede policial.

Por disposición de la fiscal de turno, se ordenó el secuestro preventivo del motovehículo, en tanto el conductor fue identificado. La dependencia de Capital continuará con las actuaciones correspondientes.