Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 23º
X
Policiales

Loreto: recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro

El procedimiento se realizó alrededor de las 11 en calle Eduardo Miguel del barrio Centro. Allí, los uniformados recuperaron una motocicleta Honda Biz C100

Hoy 19:35

Efectivos de la División Prevención (D.S.C. N°9), durante un recorrido preventivo en la ciudad de Loreto, lograron detectar un motovehículo que presentaba anomalías en su dominio y que finalmente registraba pedido de secuestro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó este miércoles alrededor de las 11:00 en calle Eduardo Miguel, entre Independencia e Irigoyen, barrio Centro. Allí, los uniformados identificaron a Coronel, de 35 años, quien se encontraba junto a una motocicleta Honda Biz C100, color rojo con negro. Al verificar la chapa patente y los números de motor, se constató que el rodado estaba requerido por un hecho de hurto denunciado en 2003, con intervención de la Comisaría Comunitaria N°3 de Capital y del Juzgado de 5ta Nominación.

Te recomendamos: Atraparon en La Banda a un peligroso prófugo con múltiples causas judiciales

Tras la intervención de personal de la Comisaría Comunitaria N°27, se procedió al traslado del rodado y del hombre hacia sede policial.

Por disposición de la fiscal de turno, se ordenó el secuestro preventivo del motovehículo, en tanto el conductor fue identificado. La dependencia de Capital continuará con las actuaciones correspondientes.

TEMAS Loreto Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trágico hallazgo de las jóvenes desaparecidas en Buenos Aires: las encontraron asesinadas y descuartizadas
  2. 2. Una mujer incendió la casa de su expareja y atacó a su excuñada con un cuchillo
  3. 3. River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores
  4. 4. Comenzó la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero con una agenda cultural para todos
  5. 5. Violenta colisión entre dos motos en la esquina de Av. Roca y Avellaneda dejó tres heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT