Interceptaron un vehículo con carne de origen ilícito y aprehendieron a dos personas

El procedimiento fue realizado por personal policial que realizaba recorridos de prevención sobre Ruta Provincial N° 31, que une Villa Unión con el paraje Las Viboritas.

Hoy 19:55

En horas de la noche del martes, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 30, del departamento Mitre, lograron interceptar un vehículo en circunstancias sospechosas y descubrieron en su interior carne faenada de animales vacunos, además de diversos elementos vinculados a la faena clandestina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23:30, cuando el personal policial realizaba recorridos de prevención sobre Ruta Provincial N° 31, que une Villa Unión con el paraje Las Viboritas. En ese momento, tras un llamado anónimo que advertía sobre la circulación de un automóvil en actitud sospechosa, los efectivos lograron interceptar un Ford Focus color gris.

En el rodado se trasladaban un hombre y una mujer, ambos oriundos de la provincia de Santa Fe. Al solicitarles la documentación correspondiente, los ocupantes se mostraron nerviosos, lo que incrementó las sospechas. Por disposición judicial, el vehículo fue trasladado a sede policial para una requisa con testigos hábiles.

Te recomendamos: Detuvieron a dos peligrosos delincuentes por abigeato en Tintina

Al inspeccionar el baúl del automóvil, los efectivos encontraron bolsas de consorcio que contenían carne perteneciente a dos animales vacunos, cueros con orejas cortadas, y elementos de faena tales como cuchillos, chaira, sierra, balanza electrónica, ganchos de hierro, sogas y una piedra de afilar. Además, se secuestraron más de $490.000 en efectivo, teléfonos celulares, documentación personal y del vehículo.

Ante la evidencia, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión de los ocupantes del vehículo, el secuestro del rodado, la carne y todos los elementos hallados en el procedimiento, quedando a disposición de la Justicia.