Camionero bloqueó una ruta y su alcoholemia rompió el récord nacional

Salta. El control arrojó que el chofer tenía 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Su vehículo quedó cruzado sobre el camino y lo denunció el conductor de un colectivo que debió esquivarlo.

Un episodio de alto riesgo se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 5, en inmediaciones del paraje La Estrella, provincia de Salta. Un camión quedó completamente atravesado sobre la calzada y bloqueó ambos carriles, obligando a un colectivo de larga distancia a realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal. Pero eso no fue todo, ya que al realizarle la alcoholemia al camionero, la misma arrojó un resultado de 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que representa un nuevo y triste récord a nivel nacional.

El incidente ocurrió alrededor de las 8. En ese momento, un ómnibus con la mayoría de sus asientos ocupados se acercaba al lugar. La unidad logró esquivar el camión gracias a la maniobra repentina del conductor, quien advirtió la presencia del vehículo detenido y logró evitar una colisión. Luego del episodio, el chofer del colectivo se comunicó de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 para informar la situación.

Pocos minutos después, arribaron al lugar agentes de la Policía de Salta y de la Dirección Vial, quienes realizaron los procedimientos correspondientes. Entre las medidas adoptadas, los agentes efectuaron controles de alcoholemia a ambos conductores.

La policía secuestró el camión

Mientras que el resultado del test practicado al chofer del colectivo fue negativo, el del camionero sorprendió por el nivel registrado: 4,71 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera el anterior récord nacional de 3,95 gramos.

El conductor del camión es de nacionalidad argentina, reside en la provincia y estaría vinculado a una empresa de transporte.

Fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que el hombre se habría dormido al volante tras una ingesta desmedida de alcohol, lo que explicaría cómo el camión terminó cruzado sobre la ruta.

Las autoridades le secuestraron la licencia de conducir, le retuvieron el vehículo y le labraron las infracciones correspondientes. El episodio generó preocupación entre los presentes, dado que la posición del camión obstruía completamente el paso vehicular y ponía en riesgo a quienes transitaban por la zona.

Otro conductor alcoholizado: se había dado a la fuga y tenía 1,70 gramos de alcohol en sangre

Un conductor que circulaba en evidente estado de ebriedad fue interceptado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial en la zona norte de la ciudad de Salta, luego de una breve persecución iniciada tras una denuncia realizada al Sistema de Emergencias 911. El hecho ocurrió en la madrugada del martes, cuando otro automovilista advirtió las maniobras peligrosas del vehículo y alertó a las autoridades.

La intervención fue inmediata. Personal policial desplegó un operativo cerrojo para ubicar al automóvil señalado y logró interceptarlo tras algunos minutos de seguimiento. Según confirmaron las fuentes policiales, al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue claro: 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado alcoholemia agravada según la normativa vigente en la provincia.

El hombre no iba solo, dentro del vehículo se encontraban varios acompañantes, lo que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento de tránsito, agrava la infracción y potencia el riesgo de consecuencias mayores. Ante el resultado positivo del test, los uniformados procedieron al secuestro del rodado y a la retención de la licencia de conducir del infractor. El conductor quedó demorado en el lugar hasta la llegada del personal de Tránsito Municipal, encargado de formalizar las actuaciones administrativas correspondientes.

El hecho se enmarca dentro de las acciones preventivas implementadas por la Subsecretaría de Seguridad Vial, que durante el fin de semana anterior desplegó controles en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Según datos difundidos por el Gobierno de Salta, en el marco de esos operativos se controlaron 9.564 vehículos y se detectaron 998 infracciones, muchas de ellas vinculadas al incumplimiento de la Ley de Tolerancia Cero y a diversas ordenanzas municipales. Además, se realizaron 6.322 test de alcoholemia, con 152 conductores sancionados por circular con alcohol en sangre.