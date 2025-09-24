Quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza

Dos fueron sorprendidos mientras limpiaban manchas de sangre en la casa. Los otros dos estarían vinculadas con la propiedad de la vivienda.

Tras el allanamiento realizado el martes en una casa de Florencio Varela en donde aparecieron los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que habían desaparecido el viernes en La Matanza, se conoció este miércoles la identidad de las cuatro personas detenidas en el marco de la causa.

Se trata de cuatro personas mayores de edad, dos hombres y dos mujeres, entre los que hay tres argentinos y un extranjero.

Según había indicado más temprano el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, los dos primeros detenidos, un hombre y una mujer, fueron atrapados dentro de la casa en la que aparecieron los restos de las chicas, ubicada en el barrio de Villa Vatteone en Florencio Varela. Cuando llegó la policía, estaban limpiando la propiedad.

En tanto, las otras dos personas detenidas, también un hombre y una mujer, serían los dueños del inmueble en el que aparecieron los cuerpos descuartizados y, según el ministro, estarían vinculados con una organización narco.

Tres de los detenidos son argentinos. Se trata de Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Además, entre los detenidos hay un hombre extranjero -sería de nacionalidad peruana-, que fue identificado como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años.

A Parra e Ibarra los sorprendieron cuando lavaban machas hemáticas, según se supo después de los análisis hechos en el lugar. Ambos viven en el sur de Florencio Varela, en domicilios diferentes del barrio Santa Rosa aunque ambos ubicados a seis kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos.

Villanueva Silva y González Guerrero fueron arrestados en un hotel de la zona. Ella vive en la calle Pedro Morán, también en ese partido del sur del Gran Buenos Aires. En principio, ambos están vinculados a la propiedad de la vivienda, aunque se investiga si Villanueva es un narco que opera en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

"Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco", dijo Alonso.

Están acusados de homicidio agravado.