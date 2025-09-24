Cuántos millones acumula Racing en la Copa tras pasar a semifinales

La Academia volvió a semifinales después de 28 años y, además del logro deportivo, recibió 1,7 millones de dólares por parte de Conmebol.

Hoy 22:10

Racing Club derrotó a Vélez por 2-0 en el global y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, un logro que no conseguía desde hace 28 años. Pero la alegría no fue solo futbolística: la Conmebol le otorgó 1,7 millones de dólares por alcanzar esta instancia.

Con este premio, la Academia ya acumula 5,27 millones de dólares en el certamen. El desglose incluye 1 millón por superar la fase de grupos, 1,32 millones por mérito deportivo (ganó cuatro partidos en la zona E), 1,25 millones por llegar a cuartos y ahora los 1,7 millones por clasificar a semis.

El próximo objetivo económico y deportivo está claro: el pase a la final en Lima, que otorgará 2,3 millones de dólares adicionales. El campeón se quedará con la cifra récord de 24 millones, mientras que el subcampeón embolsará 7 millones.

Mientras espera al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes, Racing ya piensa en lo que se viene a nivel local: el Clásico de Avellaneda ante Independiente este domingo y, días después, la semifinal de Copa Argentina contra River.