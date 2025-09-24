Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Cuántos millones acumula Racing en la Copa tras pasar a semifinales

La Academia volvió a semifinales después de 28 años y, además del logro deportivo, recibió 1,7 millones de dólares por parte de Conmebol.

Hoy 22:10

Racing Club derrotó a Vélez por 2-0 en el global y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, un logro que no conseguía desde hace 28 años. Pero la alegría no fue solo futbolística: la Conmebol le otorgó 1,7 millones de dólares por alcanzar esta instancia.

Con este premio, la Academia ya acumula 5,27 millones de dólares en el certamen. El desglose incluye 1 millón por superar la fase de grupos, 1,32 millones por mérito deportivo (ganó cuatro partidos en la zona E), 1,25 millones por llegar a cuartos y ahora los 1,7 millones por clasificar a semis.

El próximo objetivo económico y deportivo está claro: el pase a la final en Lima, que otorgará 2,3 millones de dólares adicionales. El campeón se quedará con la cifra récord de 24 millones, mientras que el subcampeón embolsará 7 millones.

Mientras espera al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes, Racing ya piensa en lo que se viene a nivel local: el Clásico de Avellaneda ante Independiente este domingo y, días después, la semifinal de Copa Argentina contra River.

TEMAS Copa Libertadores Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores
  2. 2. Trágico hallazgo de las jóvenes desaparecidas en Buenos Aires: las encontraron asesinadas y descuartizadas
  3. 3. Una mujer incendió la casa de su expareja y atacó a su excuñada con un cuchillo
  4. 4. Violenta colisión entre dos motos en la esquina de Av. Roca y Avellaneda dejó tres heridos
  5. 5. Comenzó la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero con una agenda cultural para todos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT