“Estamos en el camino correcto”: Milei recibió un premio de Bessent y volvió a agradecer el respaldo de EEUU

El presidente recibió el galardón “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council en Nueva York, y agradeció el apoyo de Donald Trump.

Hoy 23:31

El presidente Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council que se realiza en Manhattan. El jefe de Estado argentino obtuvo el galardón como parte de su agenda en los Estados Unidos, luego de dos jornadas trascendentales que le permitieron calmar a los mercados y bajar el riesgo país a partir del contundente respaldo financiero que recibió del presidente Donald Trump.

En ese contexto, y luego de su exposición ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas, Milei fue reconocido una vez más en el plano internacional. La entrega estuvo a cargo del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, figura clave en las últimas horas para el apoyo que recibió Argentina, que se traducirá en programas de asistencias financieras de distinto tipo en el corto plazo.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el presidente Milei al introducir su discurso y luego de recibir de manos de Bessent el reconocimiento.

Más adelante, el presidente le habló a los argentinos desde la cita en Nueva York. “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, señaló Milei.

Luego llegó el momento de agradecer los gestos del presidente estadounidense Donald Trump. “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, señaló el presidente.

En el tramo final de su alocución, Milei también se refirió a los embates que recibió por parte de la oposición política en el país. “Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”.

Milei llegó a la sede de “Atlantic Council Global Citizen Awards 2025″ a última hora del miércoles. En su arribo al salón fue captado por Infobae cuando compartió un abrazo con el nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. En la mesa también se encontraban ya como comensales compartiendo con el presidente argentino el propio Scott Bessent, el ministro de economía Luis Caputo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro Oxenford, el canciller Gerardo Werthein, entre otros destacados ejecutivos y empresarios.

En el salón repleto con 65 mesas, con 10 invitados por mesa, estaban presentes también el presidente de Francia, Emannuel Macrón, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

La cena inició con los acordes de una banda de jazz que tocó la canción September en el escenario para amenizar la espera.

Minutos antes, el presidente Milei compartió una reunión con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

La cita donde el presidente argentino fue premiado se da en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Los Premios Global Citizen del Atlantic Council reúnen a líderes mundiales, diplomáticos, altos ejecutivos y representantes de los sectores filantrópico, social y del entretenimiento, y se ha consolidado como un foro principal para celebrar la ciudadanía global.

Según su web oficial, la ceremonia, organizada por el Atlantic Council, no solo destaca la relevancia de la cooperación internacional, sino que también refuerza la misión central de la organización: dar forma conjunta al futuro global.

Allí, el presidente Javier Milei fue protagonista de la velada, siendo mencionado por los primeros oradores en el escenario, como por ejemplo el presidente la FIFA, Gianni Infantino, quien lo mencionó de forma elogiosa durante su discurso.

El mandatario estuvo en la gala del Atlantic Council hasta las 21:50 (hora de Nueva York), momento en el que se retiró acompañado por Karina Milei, Gerardo Werthein y Luis Petri, siendo captado por Infobae.

Este jueves, Milei continuará con su agenda, donde tendrá un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para luego participar de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. Más tarde, tiene agendada una reunión con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. Finalmente, a las 22:00, el Presidente tomaría el vuelo especial que lo llevaría de regreso a Buenos Aires, en donde aterrizaría alrededor de las 8:30.