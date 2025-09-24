Añatuya: incendio en el ex Hospital Zonal generó alarma entre vecinos y autoridades

Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas que se iniciaron en un sector con pastizales y basura. El fuego amenazaba con propagarse hacia las nuevas instalaciones del hospital.

24/09/2025

En la tarde-noche del miércoles, un incendio en el antiguo edificio del Hospital Zonal de Añatuya encendió las alarmas entre vecinos y autoridades sanitarias. El foco ígneo, originado en un sector con abundantes pastizales y basura, puso en riesgo las nuevas dependencias del nosocomio y generó gran preocupación en la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría sido provocado de manera intencional en un área de difícil acceso debido a la cantidad de malezas. La situación era particularmente delicada ya que, además de las nuevas instalaciones hospitalarias, en las inmediaciones funcionan la sede de la Fundación Messi y oficinas de la Agencia de Desarrollo.

Los Bomberos Voluntarios de Añatuya trabajaron arduamente para ingresar al lugar y sofocar las llamas, evitando que se propagaran hacia los edificios cercanos.

Personal policial también se presentó en el sitio para verificar la situación y avanzar en la investigación que busca determinar quiénes fueron los responsables de iniciar el fuego.