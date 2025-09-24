Ingresar
River quedó eliminado de la Copa Libertadores y las redes explotaron con memes

El Millonario no pudo con Palmeiras en Brasil, cayó 3-1 y se despidió del certamen continental. La derrota encendió las cargadas en redes sociales, que no perdonaron al equipo de Gallardo.

Hoy 00:27
River meme

River Plate sufrió un durísimo golpe en su sueño copero: perdió 3-1 ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 con un global de 5-2. El equipo de Marcelo Gallardo había igualado la serie gracias a un gran cabezazo de Salas, pero no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose en los cuartos de final.

Como suele suceder en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los hinchas inundaron Twitter, Instagram y Facebook con una catarata de memes: algunos apuntaron a la fragilidad defensiva, otros ironizaron sobre el dominio brasileño en las últimas ediciones de la Copa y no faltaron las comparaciones con eliminaciones anteriores.

TEMAS Copa Libertadores Club Atlético River Plate

