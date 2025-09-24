Llevaron a cabo una serie de disertaciones sobre turismo en la Madre de Ciudades

Por el Día Internacional del Turismo, la Municipalidad de la Capital realizó una jornada formativa en la Vieja Estación del Parque Oeste.

Hoy 00:00

El acto de apertura fue encabezado por el secretario de Gobierno, Néstor Machado y el director de Cultura, Francisco Avendaño; quienes transmitieron a los presentes el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y resaltaron "la importancia del turismo como eje de desarrollo en Santiago del Estero".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada comenzó con el taller "El turismo receptivo en la mirada de los jóvenes empresarios" y continuó con "El valor de la formación académica aplicada al turismo". Siguió con la charla denominada “Un recorrido por la muy noble y leal ciudad” y finalizó con "Ser anfitriones, un desafío cotidiano".