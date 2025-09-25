Invitan a la Expo Urbana 2025 para la juventud en el parque Mama Antula

El encuentro será el próximo sábado 27 de septiembre desde las 18 hasta las 22 horas.

Hoy 00:04

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, realizará la Expo Urbana 2025, un evento que reúne deporte, cultura y música en el Parque Mama Antula.



La propuesta ofrecerá múltiples actividades deportivas para jóvenes y familias: ajedrez, tenis de mesa, skate, BMX free, break dance, básquet 3x3, muro de escalada y atletismo, que tendrán como escenario central los espacios del nuevo parque.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, subirán al escenario academias de danzas urbanas y se presentarán grupos musicales del género urbano, en una tarde-noche cargada de energía, talento y creatividad.

La Expo Urbana forma parte de la agenda del Mes de las Juventudes, consolidándose como un espacio de encuentro donde los y las jóvenes de la ciudad son protagonistas a través del deporte, la expresión artística y la vida saludable.