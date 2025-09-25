Córdoba: detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa

Los conductores, familiares entre sí, reaccionaron con golpes de puño y un bastón ante una infracción. El agente tuvo que ser trasladado a un hospital local.

Hoy 00:10

Cerca de la medianoche, un operativo de control realizado por efectivos de la Policía Caminera de Córdoba comenzó con la inspección de un camión marca Scania, conducido por un hombre de 57 años, oriundo de la provincia de Tucumán, y terminó con dos camioneros detenidos por agredir al personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió en la localidad de Lucio V. Mansilla, sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 902, en la provincia de Córdoba.

Durante la revisión, el personal policial constató que el conductor del Scania no utilizaba el cinturón de seguridad y carecía de la placa de dominio delantera. Ante la notificación de la infracción y la confección del acta correspondiente, el hombre adoptó una actitud hostil. De acuerdo con la información oficial, insultó y amenazó al personal interviniente, lo que elevó la tensión en el lugar.

Te recomendamos: Camionero bloqueó una ruta y su alcoholemia rompió el récord nacional

La situación escaló cuando, pocos minutos después, arribó otro vehículo de carga al mismo punto de control. Desde ese segundo camión descendió un joven de 27 años, identificado como familiar del primer conductor. Sin mediar demasiadas palabras, ambos varones comenzaron a agredir físicamente a uno de los efectivos policiales.

Los golpes se intensificaron en medio de un forcejeo que incluyó el arrebato de un bastón lumínico que utilizaban los uniformados para el operativo. Los agresores emplearon ese elemento como parte del ataque, propinando golpes de puño y usando el bastón contra el funcionario.

Pese al episodio, el accionar policial permitió la aprehensión de las dos personas implicadas, quienes fueron inmediatamente trasladadas a la comisaría local. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, en tanto se prosiguen las actuaciones judiciales correspondientes por el hecho.

El policía agredido recibió atención médica en un hospital de la zona. Los profesionales diagnosticaron una contusión en la región frontal, lesiones en el labio superior y escoriaciones en uno de sus antebrazos. La Policía de Córdoba resaltó la intervención de los agentes en circunstancias adversas y el seguimiento de los protocolos establecidos en materia de controles viales.

De acuerdo a declaraciones del Comisario Inspector Miguel Silva, los efectivos actuaron conforme a la normativa vigente ante la detección de la infracción, informando al conductor sobre la falta a la ley de Tránsito. El episodio terminó con los dos hombres detenidos y bajo proceso judicial, mientras que el efectivo policial tuvo que ser atendido tras las lesiones sufridas.