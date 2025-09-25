Violento choque entre motocicletas en Pozuelos dejó un menor y un hombre en grave estado

Alrededor de las 21 de este miércoles, se produjo un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial 93, a la altura de la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo.

Hoy 00:17

El hecho fue protagonizado por una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, color negra y sin dominio colocado, que era conducida por Alan Santino Caro, de 15 años, domiciliado en Pozuelos, y una motocicleta Honda XR 150 cc, color blanca, dominio A02 OMVT, guiada por Gustavo Heredia, de 56 años, con residencia en la localidad de Las Abras. Este último se trasladaba acompañado por un amigo, identificado como Sebastián Cajal, de 42 años, domiciliado en Pozuelos.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron de frente, provocando que los conductores sufrieran heridas de consideración. Personal de emergencias médicas trasladó a los lesionados en ambulancia al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo.

De acuerdo con el informe médico preliminar, Gustavo Heredia ingresó en estado delicado y permanecía bajo intensos trabajos de estabilización para realizarle estudios de tomografía y disponer su eventual derivación a la ciudad Capital. Por su parte, el adolescente presentó un corte profundo en la pierna derecha, mientras que el acompañante, Sebastián Cajal, también resultó lesionado y recibió atención en la guardia del nosocomio.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Comunitaria N°58, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana N°6, junto a efectivos de Criminalística que realizaron las pericias correspondientes.