Semifinales Copa Libertadores 2025: clasificados, partidos y resultados

Racing ya está entre los cuatro mejores tras eliminar a Vélez, mientras que River quedó afuera frente a Palmeiras. Estudiantes define su suerte ante Flamengo y Sao Paulo busca la remontada con Liga de Quito.

Hoy 00:23

La Copa Libertadores 2025 entró en etapa de definiciones. Los cuartos de final avanzan y ya se empiezan a confirmar los clasificados a semifinales, que se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, camino a la gran final única que tendrá lugar el 29 de noviembre en Lima, Perú.

En esta instancia, Racing dio el golpe al dejar en el camino a Vélez con un global de 2-0 y regresó a semifinales tras 28 años. Por su parte, River no pudo sostener la ventaja y quedó eliminado frente a Palmeiras, que lo venció 3-1 en San Pablo para meterse en la próxima fase con un contundente 5-2 en el global.

Los otros dos clasificados se conocerán este jueves: Sao Paulo recibirá a Liga de Quito desde las 19.00 en el Morumbí con la obligación de revertir el 0-2 de la ida, mientras que Estudiantes enfrentará a Flamengo en el Estadio UNO de La Plata a las 21.30, buscando dar vuelta el 2-1 en favor del Mengao.

Cronograma de lo que viene en la Copa Libertadores 2025

  • Semifinales: 21 al 29 de octubre (ida y vuelta, sin gol de visitante).
  • Final: 29 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

