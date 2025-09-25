Semifinales Copa Sudamericana 2025: clasificados, partidos y resultados

Lanús es el único representante argentino que sigue en carrera, mientras que Atlético Mineiro e Independiente del Valle también aseguraron su lugar en la próxima fase. La definición se jugará entre el 22 y el 30 de octubre.
La Copa Sudamericana 2025 ya empieza a palpitar sus semifinales, con tres equipos confirmados y la expectativa puesta en el último cruce pendiente. Lanús, tras eliminar a Fluminense, quedó como el único argentino en pie, acompañado por Atlético Mineiro e Independiente del Valle, que superaron a Bolívar y Once Caldas respectivamente.
El cuarto cupo se definirá este jueves, cuando la U. de Chile reciba a Alianza Lima en Santiago, luego del 0-0 de la ida en Perú. El ganador se sumará al cuadro de semifinales que se disputará entre el 22 y el 30 de octubre, a doble partido y sin gol de visitante.