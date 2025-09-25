El Instituto Cooproban realizó un acto en homenaje a docentes

Como parte del homenaje se entregaron presentes, tanto a los docentes en actividad como a los jubilados, en muestra de agradecimiento por su labor.

El pasado viernes 19 el Instituto Superior Cooproban, ubicado en Urquiza 141 de La Banda, fue escenario de un emotivo acto en conmemoración del día del profesor y en homenaje a los docentes recientemente jubilados.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, el Decano de la facultad de humanidades, Lic. Marcelino Ledesma y Vicedecana Lic. Susana, Moreira (U.N.S.E) miembros de A.P.R.O.C.O.M. y del I.P.A.C.

En el desarrollo del acto, la profesora Ana Marcela Umbides, a través de su discurso, brindó detalles de los valiosos aportes que José de Estrada dejó como legado para la profesionalización docente y la calidad educativa como base de toda sociedad democrática.

También dedicó palabras de felicitación y agradecimiento para todos los docentes. Por su parte, la profesora María José Martínez brindó un mensaje de reconocimiento a los docentes jubilados rindiendo homenaje a la trayectoria y dedicación del Dr. Francisco Jiménez; Lic. Graciela Pece y Brígida Mabel Farias quienes fueron reconocidos por su valioso legado y entrega a lo largo de los años.

Para finalizar el acto la Rectora Lic. Roxana Silva dirigió palabras de agradecimiento para los presentes.

El acto concluyó con un brindis y un show en vivo, brindado especialmente para agasajar a los homenajeados generando un momento de celebración, emoción, encuentro entre autoridades, colegas y estudiantes. La jornada fue vivida con profunda calidez destacando el valor de la docencia como motor de cambio y reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la educación.