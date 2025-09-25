Triple femicidio en Florencio Varela: transmitieron en vivo el crimen de Brenda, Morena y Lara

Las tres jóvenes habían desaparecido en La Matanza el viernes pasado. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa tomada por una banda narco. El asesinato fue transmitido por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas.

Hoy 07:13

El país está conmocionado tras conocerse los detalles del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza y cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela.

El crimen fue filmado y transmitido en vivo a través de redes sociales por integrantes de una organización narco, en lo que las autoridades calificaron como un acto de “disciplina” interna y mensaje mafioso. Al menos 45 personas habrían presenciado la transmisión, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

"Esto le pasa al que me roba droga", habría dicho uno de los líderes de la banda durante la transmisión, realizada por Instagram en un grupo cerrado, según reveló uno de los detenidos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta, donde funcionaría el búnker principal de la banda. Hasta el momento, ocho personas fueron demoradas y cuatro quedaron formalmente detenidas por el delito de homicidio agravado:

Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana

Iara Daniela Ibarra (19)

Andrés Maximiliano Parra (18)

Magalí Celeste González Guerrero (28)

La justicia aún busca al presunto autor intelectual del crimen, un joven de 23 años, también de nacionalidad peruana, señalado como el jefe de la organización. “Tarde o temprano vamos a dar con él”, aseguró Alonso.

El asesinato no solo fue brutal, sino también planificado con antelación. De acuerdo con la reconstrucción policial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de participar en un evento, y una vez dentro de la casa en Florencio Varela, fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas.

Horas antes, integrantes de la banda habrían cavado pozos en el lugar para ocultar los cuerpos. Posteriormente, la camioneta en la que fueron trasladadas fue incendiada, intentando borrar evidencia.

“Estas chicas fueron víctimas, engañadas y usadas como parte de un mensaje mafioso”, afirmó el ministro.

Las autoridades también investigan cómo se dio el primer contacto entre las víctimas y la organización narco. Se presume que habrían tenido algún vínculo previo en el barrio de Flores, donde las jóvenes solían frecuentar.

Mientras continúa la búsqueda del cabecilla de la banda, el Gobierno nacional se comprometió a colaborar con la provincia. El mensaje de Alonso fue contundente: “Tenemos que dejar un mensaje. Esto es muy grave y lo resolvemos entre todos, o no lo resuelve nadie”.