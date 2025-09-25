Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “Terminamos un ciclo muy lindo”

El conductor anunció en vivo el fin de su relación con la modelo peruana tras dos años juntos. Aseguró que fue una decisión en buenos términos y le dedicó palabras de afecto.

Hoy 07:22

Luego de dos años de relación, Marcelo Tinelli anunció públicamente su separación de Milett Figueroa. La noticia fue confirmada por el conductor durante la segunda emisión de su nuevo programa Estamos de Paso, por la señal Carnaval Stream, en un momento que tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a sus compañeros en el estudio.

“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó Tinelli al dirigirse a su audiencia. Sin dramatismos y con tono sereno, el presentador aclaró que la ruptura fue en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”.

Lejos de generar especulaciones, el conductor subrayó que no hubo conflictos ni resentimientos, y destacó el respeto y cariño que aún siente por Figueroa. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”, manifestó. Tinelli agradeció el tiempo compartido con su expareja y remarcó la importancia de cerrar los ciclos de forma sana: “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”.

También aprovechó para dirigirse a la familia de Milett y al público peruano. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, dijo, en un mensaje que dejó abierta la posibilidad de futuros encuentros laborales.

“Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella”, expresó emocionado Tinelli, confirmando que, aunque la separación fue consensuada, la decisión es definitiva por el momento. “La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer”.

La historia de amor entre Tinelli y Figueroa fue seguida de cerca por los medios tanto de Argentina como de Perú, desde sus inicios en el ámbito televisivo hasta las vacaciones y aniversarios que compartieron públicamente. La pareja celebró dos años de relación a principios de septiembre, poco después de que Milett regresara de un viaje de dos meses, en medio de rumores de distanciamiento.

En ese momento, Figueroa había desmentido versiones de crisis al ser consultada por la prensa en el aeropuerto. “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”, declaró ante las cámaras de LAM. Incluso habló de proyectos compartidos, aunque aclaró que no tenían apuro: “Queremos disfrutar. No tenemos apuro de nada la verdad”.

“Vivimos cada uno en su casa”, había dicho también, sobre el acuerdo de convivencia que mantenían. A pesar de los rumores, la relación parecía sólida en aquel entonces. Sin embargo, finalmente, el propio Tinelli fue quien decidió blanquear el final del vínculo, de manera directa y con afecto: “Gracias amor, realmente, por todo lo que me has dado en todo momento”.