Un camión volcó cereales en la Ruta 92 y generó complicaciones

El transporte perdió gran cantidad de granos que dificultaron el tránsito por la zona. Bomberos debieron acudir para despejar la ruta.
Un incidente de tránsito se produjo en la Ruta 92, en las últimas horas del miércoles, cuando un camión volcó su carga de cereal a unos 20 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en dirección a la localidad de Vilelas.
El hecho generó complicaciones en el tránsito vehicular dado la gran cantidad de granos esparcidos sobre la carretera y requirió la intervención de Bomberos para limpiar la cinta asfáltica y garantizar la seguridad vial.
Tres bomberos de la ciudad de Añatuya acudieron al lugar y realizaron la tarea de limpieza de manera eficiente, permitiendo la normal circulación en dicho sector. Se extremaron las medidas de seguridad para evitar accidentes y asegurar la integridad de los conductores.