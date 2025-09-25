Un camión volcó cereales en la Ruta 92 y generó complicaciones

El transporte perdió gran cantidad de granos que dificultaron el tránsito por la zona. Bomberos debieron acudir para despejar la ruta.

Hoy 07:44

Un incidente de tránsito se produjo en la Ruta 92, en las últimas horas del miércoles, cuando un camión volcó su carga de cereal a unos 20 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en dirección a la localidad de Vilelas.

El hecho generó complicaciones en el tránsito vehicular dado la gran cantidad de granos esparcidos sobre la carretera y requirió la intervención de Bomberos para limpiar la cinta asfáltica y garantizar la seguridad vial.

Tres bomberos de la ciudad de Añatuya acudieron al lugar y realizaron la tarea de limpieza de manera eficiente, permitiendo la normal circulación en dicho sector. Se extremaron las medidas de seguridad para evitar accidentes y asegurar la integridad de los conductores.