Murió el menor de 15 años que protagonizó un choque frontal de motos en Pozuelos

Se trata de Alan Santino Caro, quien perdió la vida mientras intentaba ser trasladado a esta Capital luego del violento accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 93.

Hoy 08:12

Un trágico desenlace se produjo anoche sobre la Ruta Provincial 93, en la localidad de Pozuelos, donde un joven de 15 años, identificado como Alan Santino Caro, perdió la vida luego de protagonizar un violento choque frontal de motos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, que conducía el menor, colisionó de frente con una Honda XR 150 cc guiada por Gustavo Heredia, de 56 años, quien se trasladaba acompañado por Sebastián Cajal, de 42 años. Ambos resultaron con lesiones.

A raíz del impacto, el menor sufrió un corte profundo en la pierna derecha y un traumatismo encéfalo-craneano (T.E.C.), por lo que fue trasladado de inmediato al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo. Allí, el personal médico de guardia, realizaron estudios de tomografía, los cuales revelaron un coágulo de sangre en la cabeza del joven.

Con el objetivo de estabilizarlo y realizarle estudios más complejos, se decidió derivarlo a la ciudad capital. Sin embargo, antes de ser trasladado, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, los intentos fueron en vano, produciéndose su fallecimiento.

El hecho sigue siendo investigado por personal policial de la Comisaría Comunitaria N°58, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar.