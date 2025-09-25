Una adolescente denunció que estuvo secuestrada por años en Santa Fe y fue explotada sexualmente

El hecho ocurrió en Santa Fe y las autoridades detuvieron al hombre señalado por la víctima de 16 años, con quien tiene un bebé de 11 meses.

Hoy 08:37

Tres personas resultaron detenidas este miércoles por la mañana en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe, tras un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género, debido a una denuncia que una adolescente de 16 años radicó ante las autoridades. La víctima dijo haber sido explotada sexualmente durante casi cinco años en que permaneció en cautiverio.

Las detenciones se produjeron en el marco de una causa que se destapó cuando una mujer, que se topó con la joven en la vía pública, la acompañó a efectuar la denuncia. De acuerdo con lo que detalló LT10, la mujer relató que la vio en estado de shock junto a su bebé. Al consultarle por lo acontecido, la adolescente le indicó que estaba huyendo del marido, de 19 años, que la tenía secuestrada con su bebé, una situación que se había prolongado por cinco años.

Durante el calvario que padeció, la chica aseguró que el hombre quemaba a su bebé con cigarrillos y espirales. También dijo que les pegaba a los dos. Pero que el martes, ante la ausencia del hombre, quien olvidó poner seguridad a la puerta de entrada, se escapó. “No es la primera vez que intentaba irse”, mencionó la mujer que la asistió y la llevó a su propia casa. Ambos menores comieron y se bañaron, antes de que se contactaran con la Policía de Santa Fe.

La intervención de la fuerza permitió individualizar el lugar donde permanecían las víctimas, gracias al dato aportado sobre un toldo azul que figuraba en la fachada de la vivienda de calle Tobas al 10000, detrás del Mercado de Abasto.

Según confirmó Aire de Santa Fe, en el operativo se incautaron armas de fuego, un arma blanca, drogas y elementos electrónicos que serán objetos de análisis en la investigación. La fiscal Vivian Galeano dispuso que los tres adultos presentes en el inmueble fueran detenidos y se los notificara formalmente como imputados en la causa. En tanto, la adolescente y su bebé se encuentran fuera de peligro y bajo protección de las autoridades.