Yanina Latorre reveló por qué Natalia Antolín decidió cortar su amistad con la China Suárez

En Sálvese quien pueda, la rubia reveló el verdadero motivo del distanciamiento entre la China Suárez y la diseñadora Natalia Antolín.

Hoy 08:51

La China Suárez volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por alejarse de otra amiga cercana. La ex Casi Ángeles sumó una nueva ruptura en su historial de vínculos con figuras del espectáculo, entre ellas Gimena Accardi, Zaira Nara, Paula Chaves y María del Cerro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su ausencia en el homenaje a la diseñadora Natalia Antolín, quien fue distinguida como Ciudadana Ilustre en la Legislatura porteña, encendió las alarmas. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló los motivos detrás del quiebre entre ambas.

“El problema que tuvo Natalia Antolín, por el que dejó de hacer la ropa de la China, su cápsula, es porque las celebridades empezaron a no querer usar la ropa de Natalia Antolín. Hay famosas que no quieren quedar mal con (Eugenia) o Pampita, que son minas muy queridas”, remarcó la comunicadora.

Más adelante, agregó: “El entorno de Natalia Antolín está muy dolido porque dicen que Natalia le dio mucho, le dio familia, y sienten que la China la usó. Ahora tiene plata, tiene a (Mauro) Icardi, vive en Estambul, tiene avión privado, y la abandonó”.

Latorre también recordó el vínculo íntimo entre ambas: “Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”.

Finalmente, Yanina reveló un episodio que le habría molestado a Natalia: la China le habría mentido sobre su encuentro con Icardi en París, cuando él aún estaba en pareja con Wanda Nara. “Eso te grafica a la China como amiga, que ya no le quedó nadie. Sienten que no es generosa, que cuando no tenía un mango se la pasaba en Carmelo, Antolín le cuidaba los pibes”, lanzó.