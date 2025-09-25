Un hombre sobrevivió a un choque con una vaca en la Ruta 50

El accidente ocurrió cerca de Pichanal y, aunque el impacto fue devastador, el conductor logró sobrevivir milagrosamente. Las autoridades advierten sobre el riesgo de animales sueltos en rutas nacionales.

Hoy 09:40

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves encendió las alarmas sobre un problema que parece no tener solución: la presencia de animales sueltos en las rutas. Esta vez el escenario fue la Ruta Nacional 50, a la altura del puente sobre el río Colorado, a pocos kilómetros de Pichanal, donde un Fiat que viajaba con dos ocupantes impactó de frente contra una vaca que se encontraba sobre la calzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El violento choque provocó que el vehículo volcara y terminara con la parte frontal destrozada. Uno de los ocupantes, un hombre, debió ser trasladado al hospital de Orán para recibir atención médica, aunque en principio no presentaría lesiones de gravedad. La otra persona resultó ilesa.

Mientras tanto, en la misma Ruta 50, pero ya dentro del ejido urbano, vecinos denunciaron caballos sueltos en la intersección con calle Saavedra, justo frente al barrio Libertad, situación que obliga a los conductores a maniobras riesgosas para evitar accidentes.

La reiteración de incidentes con animales sueltos en rutas nacionales y provinciales, e incluso en zonas urbanas, genera indignación entre los usuarios y vecinos, que exigen controles más estrictos y sanciones a los propietarios de los animales. No se trata de un problema menor: en los últimos años este tipo de hechos ha causado múltiples heridos graves e incluso víctimas fatales en la región.

El escenario se repite: conductores a la deriva, expuestos a un peligro que no depende de su prudencia al volante sino de la falta de control estatal y la irresponsabilidad de quienes dejan a sus animales sueltos en las rutas. La preocupación crece y, con ella, el reclamo por una solución definitiva antes de que se produzca una nueva tragedia.