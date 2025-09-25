Mendoza: dos niñas murieron tras ser embestidas por un colectivo cuando volvían de la escuela

Las niñas, de 7 y 10 años, caminaban junto a su abuelo cuando fueron embestidas por un colectivo. El conductor está siendo investigado por homicidio culposo.

Hoy 10:04

Dos hermanas de 7 y 10 años murieron este miércoles en la localidad de El Algarrobal, Las Heras, en la provincia de Mendoza, al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600. El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando volvían de la escuela con su abuelo.

Según la reconstrucción preliminar, las nenas habían bajado del interno 55 de la empresa El Plumerillo S.A. y, al intentar cruzar la calle Lavalle al 10.500 por detrás del vehículo, fueron embestidas por otro colectivo de la misma línea que circulaba en sentido contrario.

Vecinos señalaron a medios locales que las niñas pertenecían a una familia numerosa, de once hermanos, y que solían volver caminando de la escuela acompañadas por su abuelo. “La gente empezó a salir de las casas. Fue una escena desgarradora”, contó un hombre que vive a pocos metros del lugar.

El chofer, un hombre de 36 años, manejaba con pasajeros a bordo al momento del accidente, quienes resultaron ilesos. El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal correspondiente, en el marco de una causa por homicidio culposo.

Tras el impacto, las dos niñas murieron en el acto, según constató el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que intervino en el lugar. Mientras que Policía Vial y Policía Científica trabajaron en la recolección de pruebas para esclarecer la mecánica del siniestro.

La tragedia generó una fuerte conmoción en el barrio, donde las hermanas eran conocidas, por lo que los vecinos no tardaron en rodear la escena.

Frente a las dolorosas imágenes, intentaron ayudar y cubrir a las niñas. “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas. Para mí, el micro alcanzó a arrastrarlas”, relató una mujer para un canal local.

Testigos describieron que la circulación en la zona es intensa a esa hora y que no hay semáforos en el sector, lo que vuelve más riesgoso el cruce peatonal.