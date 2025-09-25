Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2025 | 29º
X
Policiales

Incendio en una panadería de Termas dejó a dos trabajadores internados por intoxicación

Ocurrió esta mañana en el barrio Herrera El Alto. El foco ígneo se habría producido por la caída de una garrafa.

Hoy 10:42

En la mañana de este jueves, alrededor de las 07:10, un principio de incendio en una panadería de Termas de Río Hondo movilizó rápidamente a personal de la Comisaría Comunitaria N° 50. El siniestro tuvo lugar en la panadería propiedad de Eudoro Abram Valor, ubicada en la intersección de las calles Francisco Solano y Emilio Warner, barrio Herrera El Alto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron las autoridades, todo se originó cuando una garrafa cayó accidentalmente, provocando el fuego en dos hornos industriales. A pesar de la rapidez con la que las llamas comenzaron a propagarse, el dueño del local, junto a sus empleados Norberto Adolfo Ortiz y Ángel Britos, lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras áreas del establecimiento.

Sin embargo, debido a la intensa inhalación de humo, ambos empleados fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud Termas. Allí, el médico de guardia dispuso la administración de oxígeno y la internación para su tratamiento y observación.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía a cargo del Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó las medidas de rigor.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento choque entre motocicletas en Pozuelos dejó un menor y un hombre en grave estado
  2. 2. En la Bombonerita, se festejó la eliminación de River en la Copa Libertadores
  3. 3. Semifinales Copa Sudamericana 2025: clasificados, partidos y resultados
  4. 4. River quedó eliminado de la Copa Libertadores y las redes explotaron con memes
  5. 5. Fuentes asistió a la inauguración de la delegación del RENATRE
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT