Incendio en una panadería de Termas dejó a dos trabajadores internados por intoxicación

Ocurrió esta mañana en el barrio Herrera El Alto. El foco ígneo se habría producido por la caída de una garrafa.

Hoy 10:42

En la mañana de este jueves, alrededor de las 07:10, un principio de incendio en una panadería de Termas de Río Hondo movilizó rápidamente a personal de la Comisaría Comunitaria N° 50. El siniestro tuvo lugar en la panadería propiedad de Eudoro Abram Valor, ubicada en la intersección de las calles Francisco Solano y Emilio Warner, barrio Herrera El Alto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron las autoridades, todo se originó cuando una garrafa cayó accidentalmente, provocando el fuego en dos hornos industriales. A pesar de la rapidez con la que las llamas comenzaron a propagarse, el dueño del local, junto a sus empleados Norberto Adolfo Ortiz y Ángel Britos, lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras áreas del establecimiento.

Sin embargo, debido a la intensa inhalación de humo, ambos empleados fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud Termas. Allí, el médico de guardia dispuso la administración de oxígeno y la internación para su tratamiento y observación.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía a cargo del Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó las medidas de rigor.