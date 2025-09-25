Incendio en una panadería de Termas dejó a dos trabajadores internados por intoxicación

Ocurrió esta mañana en el barrio Herrera El Alto. El foco ígneo se habría producido por la caída de una garrafa.
En la mañana de este jueves, alrededor de las 07:10, un principio de incendio en una panadería de Termas de Río Hondo movilizó rápidamente a personal de la Comisaría Comunitaria N° 50. El siniestro tuvo lugar en la panadería propiedad de Eudoro Abram Valor, ubicada en la intersección de las calles Francisco Solano y Emilio Warner, barrio Herrera El Alto.
Según informaron las autoridades, todo se originó cuando una garrafa cayó accidentalmente, provocando el fuego en dos hornos industriales. A pesar de la rapidez con la que las llamas comenzaron a propagarse, el dueño del local, junto a sus empleados Norberto Adolfo Ortiz y Ángel Britos, lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras áreas del establecimiento.
Sin embargo, debido a la intensa inhalación de humo, ambos empleados fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud Termas. Allí, el médico de guardia dispuso la administración de oxígeno y la internación para su tratamiento y observación.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía a cargo del Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó las medidas de rigor.