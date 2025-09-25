Nicolás Pino criticó al Gobierno por poner fin a las retenciones cero antes de lo previsto

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuestionó el cierre anticipado del esquema de retenciones cero, que caducó tras alcanzarse el cupo de 7.000 millones de dólares fijado por el Gobierno.

Hoy 10:52

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, criticó al Gobierno por el fin de las retenciones cero a las exportaciones de soja y otros granos: “Muchos productores se quedaron afuera”. La medida concluyó luego de que el campo alcanzara el cupo de exportaciones fijado por el Ejecutivo, de ventas de granos al exterior por US$7000 millones.

Pino consideró que el esquema de quita total de las alícuotas debería extenderse hasta fin de del próximo mes: “El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los siete mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor”.

El titular de la SRA dijo en declaraciones a Radio Mitre: "Nunca dudamos que al 31 de octubre se iban a alcanzar los US$7 mil millones porque en una ventana como esa, hasta el 31 de octubre, los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubrió todo y que volvemos como antes".

Pino, de buena relación con el presidente Javier Milei, explicó: “Estamos evaluando a ver cómo se generó esto (el techo del cupo). ¿El productor lo pudo aprovechar? ¿No lo pudo aprovechar? ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido tantas declaraciones juradas, en 48, 72 horas, para cubrir semejante cantidad de dinero?“.

El jefe de la Sociedad Rural aclaró: “Hay que ser prudente, hay que tener datos concretos y ver cómo se generó esto, y evaluar hacia adelante que los derechos de exportación vuelvan a estar como hace cinco días. Por lo menos que los productores tengamos certeza más o menos en cuánto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante".