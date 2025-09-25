La "vidente" Kiara Ríos desató la polémica con un nuevo video sobre la salud de Thiago Medina

Usuarios la acusan de aprovecharse del dolor ajeno y exigen respeto por la familia del joven, internado en terapia intensiva.

La influencer esotérica Kiara Ríos volvió a generar una fuerte controversia en redes sociales luego de publicar un video en el que se refiere al delicado estado de salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano 2022 que permanece internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre tras un grave accidente en moto.

En su publicación, Ríos sostuvo que tuvo una visión sobre el futuro inmediato de Medina, y lanzó una frase que causó indignación entre los usuarios: “Veo el deterioro”, afirmó, y anticipó que antes de que termine septiembre podría haber “una mala noticia”.

“Mi visión sigue siendo muy fuerte. Veo, como me pasó con tantos famosos”, insistió la vidente, quien semanas atrás ya había hecho comentarios sobre otras figuras públicas en momentos delicados.

Las declaraciones fueron recibidas con dureza por parte del público. A través de redes sociales, muchos usuarios la acusaron de utilizar el caso para ganar visibilidad a costa del sufrimiento de una familia que atraviesa un momento crítico. Entre los mensajes más compartidos, se leyeron frases como: “No digas más nada de Thiago. Respetá”, “Llamate a silencio”, “Solo querés fama” y “Si sabés tanto, contá dónde está Loan”, en alusión a otro caso de alto impacto mediático.

La reacción también alcanzó a seguidores y allegados del joven, que le exigieron a Ríos que no siga publicando mensajes con contenido sensible, especialmente sin contar con información médica ni el consentimiento de la familia.

Thiago Medina se encuentra internado desde hace casi dos semanas, luego de sufrir un violento accidente mientras circulaba en moto. Su estado de salud se mantiene reservado, y su familia, junto a su pareja Daniela Celis, ha pedido respeto y privacidad mientras esperan una evolución favorable.

En paralelo, la polémica generada por las publicaciones de Ríos reabre el debate sobre los límites éticos en las redes sociales, especialmente cuando se aborda el dolor ajeno desde el espectáculo o el contenido esotérico.

Por el momento, Kiara Ríos no se retractó y anunció que seguirá hablando del tema, a pesar del fuerte repudio público.