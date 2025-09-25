Tragedia en Maco: un hombre fue hallado sin vida cerca del santuario de San Esteban

La víctima tenía 64 años y fue encontrada por su sobrino en una zona montuosa a pocos metros de su domicilio.

Hoy 12:00

Un trágico episodio sacudió en la noche del miércoles a la localidad de Maco, en el departamento Capital, donde un hombre de 64 años fue hallado sin vida en las inmediaciones del santuario de San Esteban.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 21:45, luego de que la familia de la víctima, Villalba, iniciara una búsqueda tras notar su ausencia desde las 17:00.

Villalba residía en la zona, y fue su sobrino, Cardozo de 44 años, quien lo encontró en una zona montuosa ubicada a unos 100 metros del domicilio.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 54, acompañados por personal de Sanidad Policial, Criminalística y la unidad morguera, quienes constataron el fallecimiento y realizaron las tareas de rigor en el sitio.

Si bien no se encontraron indicios de criminalidad y la escena no presentaba signos de violencia, el hecho fue caratulado preliminarmente como suicidio, a la espera de los resultados de la autopsia y las pericias complementarias.