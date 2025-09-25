La Banda se reinventa: inversión y beneficio para todos y todas en el mes aniversario

Los festejos culminan este viernes 26 con la 4ta Edición de Arte Banda, con el valioso aporte de artistas plásticos de la ciudad.

Hoy 12:43

La ciudad de La Banda organizó con éxito numerosas actividades para celebrar su 113° aniversario con una serie de eventos y actividades que generaron un impacto positivo en la comunidad, ya que miles de vecinos participaron activamente en cada propuesta y hubo una importante actividad económica en la ciudad durante el último mes.

Desde la comisión organizadora de los festejos, encabezada por el intendente ing. Roger Nediani, resaltaron que la inversión del municipio en estos eventos fue significativa para poder llevar a cabo los festejos de un modo austero, y beneficiando una vez más a los emprendedores, feriantes, comerciantes y a la comunidad en general.

Destacaron que todo esto fue posible gracias al trabajo coordinado de las diferentes Secretarías del Municipio, generando las mejores condiciones para iniciar la celebración del Aniversario en el mes de agosto, con el Día de la Cultura Bandeña.

Se contó con la participación de empresas locales que invirtieron en espacios publicitarios para promocionar sus productos y servicios durante los eventos, colaborando también económicamente para hacer posible los festejos, como: Dapsa Autopista, ElectroShop, Palau Panificados, Multicolor Pinturerías, Forrajería Toty, Hotel Urbano, Indumentaria TD, Manfrey, Carnicería La Leonor, Publi Led, Marquetti, Don Luis, Ciappino Piscinas, Multicolor Pinturerías, Gráfica Digital Shams, Moon Light, PS Electrónica y Tu Mundo Constructor.

El aporte de los artistas también fue fundamental, debido a que participaron en los eventos con gran esfuerzo, ajustando sus honorarios y muchos de ellos ofreciendo precios reducidos, entendiendo la difícil situación económica a nivel nacional que perjudica a Santiago del Estero y La Banda. Además acordaron una financiación del pago por la participación de los eventos, demostrando su compromiso con la ciudad y la comunidad bandeña.

Por su parte, y como ya se viene haciendo desde la comuna, se dio la oportunidad a artesanos y emprendedores bandeños que tuvieron su lugar en la feria, con más de 200 stands, lo que les permitió aumentar sus ingresos y promocionar sus negocios.

Asimismo, cabe destacar el aporte de deportistas en el marco del aniversario, ya que otra de las actividades que tuvo un saldo altamente positivo fue la segunda edición de "La Banda Corre", maratón que contó con la participación de aproximadamente 2.000 atletas locales, de ciudad Capital, del interior y de provincias vecinas. Los propios deportistas remarcaron la excelente organización del evento, que también tuvo como fin promocionar un estilo de vida más saludable a través de la actividad física.

Es importante destacar que en esta oportunidad el Municipio contó con la inversión de sponsors y empresas locales, tales como: Tarjeta sol, Banco Santiago, Hamburgo, Farmacie, Pinturería Pintao, Distribuidora Emilio (comercio local) y la Estación de Servicio Dapsa Autopista.

Otro punto a destacar es el impacto positivo en bares y comercios cercanos que tuvieron los festejos de la ciudad, mostrando un fuerte aumento en la actividad económica y el ingreso que obtuvieron durante las dos noches del cumpleaños de la ciudad.

Los festejos culminan este viernes 26 con la 4ta Edición de Arte Banda, con el valioso aporte de artistas plásticos de la ciudad.

En general, la inversión del municipio y la participación de empresas, emprendedores, artistas, deportistas y artesanos en los eventos del mes aniversario de La Banda, tuvieron un impacto positivo en la economía local.

El intendente Nediani agradece la colaboración y el esfuerzo de cada uno de ellos, que hicieron posible la realización exitosa de la celebración del 113° Aniversario de La Banda, con sus diferentes actividades, durante todo un mes. Agradeció también a la productora de Bernardo Stamateas, quien colmó el Cine Teatro Renzi, con una charla gratuita y la presentación de su último libro: "Vida Nutritiva".