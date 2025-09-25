En vivo: Quimsa recibe a Instituto en un duelo estelar para abrir la Liga Nacional

La Fusión arranca la temporada 2025/26 con un plantel renovado, mientras que La Gloria, finalista del último torneo, inicia una nueva etapa. El juego se disputará desde las 21.30 en el Estadio Ciudad. Escúchalo por Radio Panorama.
La Liga Nacional de Básquet 2025/26 arranca con un choque de alto voltaje: Quimsa recibe a Instituto de Córdoba desde las 21.30 horas en el Estadio Ciudad. El partido será dirigido por Fabricio Vito, Roberto Smith y Ariel Rosas. Contará con transmisión de Básquet Pass y El Clásico por Radio Panorama.
