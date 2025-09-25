Ingresar
En vivo: Estudiantes recibe a Flamengo en busca de una remontada histórica por la Copa Libertadores

El Pincha debe revertir el 2-1 sufrido en Brasil y confía en su fortaleza en UNO para meterse entre los cuatro mejores del continente. El Fla, con apenas una derrota en los últimos doce juegos, llega como gran candidato.

Hoy 20:45

Este jueves desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata se juega su destino en la Copa Libertadores frente a Flamengo, por la revancha de los cuartos de final. El equipo de Eduardo Domínguez cayó 2-1 en la ida, pero mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie. El vencedor de este cruce se medirá con Racing, que eliminó a Vélez, en semifinales.

HACÉ CLIC PARA VER EL PARTIDO EN VIVO

