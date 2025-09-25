Ingresar
Fuentes: “Nuestros jardines de infantes son parte de este escenario que visibiliza la educación y el quichua”

En diálogo con Diario Panorama, durante su recorrido por el 4º Espacio Infanto Juvenil y Cómics que se desarrolla en el CCB, la intendente de la Capital valoró la participación municipal en la 15ª Feria del Libro.

Hoy 13:00
Norma Fuentes

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Macarea Briceño

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, resaltó la importancia de la participación del municipio en la 15ª Feria Provincial del Libro, al señalar que los jardines de infantes municipales forman parte activa del 4º Espacio Infanto Juvenil y Cómics que se desarrolla en el Centro Cultural del Bicentenario.

En diálogo con Diario Panorama, Fuentes subrayó que el stand de la Capital busca mostrar el trabajo en materia de educación y cultura. “Nuestros jardines de infantes son parte también de este escenario que propone visibilizar conocimientos, como el de las lenguas originarias, entre ellas el quichua”, afirmó.

La jefa comunal también destacó el rol de los equipos técnicos que trabajan diariamente en los jardines municipales. “Es un enorme esfuerzo que realizamos desde el municipio y que nos permite mostrar lo que hacemos en estas temáticas tan importantes”, remarcó.

Además, señaló que la Municipalidad acompaña la propuesta provincial con la presencia de la “Bibliodera” y otros espacios culturales. “Siempre agradecidos por permitirnos participar y mostrar lo que hacemos en la ciudad”, indicó.

La intendente participó del tradicional recorrido por los stands de la feria, que fue inaugurada ayer por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, junto a autoridades provinciales.

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro CCB Santiago del Estero Centro Cultural del Bicentenario Norma Fuentes Municipalidad de la Capital

