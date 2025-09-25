La gastada de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

El Verdao volvió a dejar afuera al Millonario y en sus redes sociales recordó las tres veces que lo eliminó del certamen continental. Con un irónico mensaje, el club paulista encendió las redes.

Hoy 13:04

Palmeiras venció 3-1 a River en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores y se metió en semifinales, dejando una vez más en el camino al conjunto argentino. Pero más allá del resultado deportivo, la atención se la llevó la publicación del club paulista en X (ex Twitter), donde se burló abiertamente de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

La cuenta oficial del Verdao subió una imagen que repasaba las tres eliminaciones que le propinó al Millonario en el torneo continental, acompañada por el texto: “Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia”. Un mensaje que rápidamente se viralizó y generó debate entre hinchas de ambos lados.

La rivalidad tiene historia. En 1999, River ganó la ida 1-0 en Buenos Aires pero cayó 3-0 en Brasil y el equipo de Luiz Felipe Scolari terminó campeón. Más de veinte años después, en las semifinales de 2020, el Verdao volvió a imponerse: goleó 3-0 en Avellaneda y, pese a la derrota 2-0 en San Pablo, avanzó a la final y también levantó el trofeo. Ahora, en 2025, volvió a repetir la historia en cuartos de final.