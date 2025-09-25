Mundial Sub 20 en Chile: cuándo juega Argentina, el fixture completo y las sedes

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. El torneo comenzará el sábado 27 de septiembre y finalizará el domingo 19 de octubre en Santiago.

Hoy 13:29

El Mundial Sub 20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con Argentina como uno de los grandes protagonistas. El equipo de Diego Placente integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia, y debutará el domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba en Valparaíso.

Luego, la Albiceleste se medirá con Australia el miércoles 1 de octubre a las 20, también en Valparaíso, y cerrará su participación en la fase de grupos contra Italia el sábado 4 de octubre a las 20, en el mismo escenario. Los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avanzarán a los octavos de final, que comenzarán el martes 7 de octubre.

Fase de grupos

Sábado 27

Grupo A: Japón vs. Egipto a las 17 en Santiago

Grupo B: Corea del Sur vs. Ucrania a las 17 en Valparaíso

Grupo A: Chile vs. Nueva Zelanda a las 20 en Santiago

Grupo B: Paraguay vs. Panamá a las 20 en Valparaíso

Domingo 28

Grupo C: Marruecos vs. España a las 17 en Santiago

Grupo D: Italia vs. Australia a las 17 en Valparaíso

Grupo C: Brasil vs. México a las 20 en Santiago

Grupo D: Cuba vs. Argentina a las 20 en Valparaíso

Lunes 29

Grupo E: Francia vs. Sudáfrica a las 17 en Rancagua

Grupo F: Noruega vs. Nigeria a las 17 en Talca

Grupo E: Estados Unidos vs. Nueva Caledonia a las 20 en Rancagua

Grupo F: Colombia vs. Arabia Saudita a las 20 en Talca

Martes 30

Grupo A: Egipto vs. Nueva Zelanda a las 17 en Santiago

Grupo B: Panamá vs. Ucrania a las 17 en Valparaíso

Grupo A: Chile vs. Japón a las 20 en Santiago

Grupo B: Corea del Sur vs. Paraguay a las 20 en Valparaíso

Miércoles 1 de octubre

Grupo C: España vs. México a las 17 en Santiago

Grupo D: Italia vs. Cuba a las 17 en Valparaíso

Grupo C: Brasil vs. Marruecos en Santiago

Grupo D: Argentina vs. Australia a las 20 en Valparaíso

Jueves 2

Grupo E: Estados Unidos vs. Francia a las 17 en Rancagua

Grupo F: Colombia vs. Noruega a las 17 en Talca

Grupo E: Sudáfrica vs. Nueva Caledonia a las 20 en Rancagua

Grupo F: Nigeria vs. Arabia Saudita a las 20 en Talca

Viernes 3

Grupo B: Panamá vs. Corea del Sur a las 17 en Valparaíso

Grupo B: Ucrania vs. Paraguay a las 17 en Santiago

Grupo A: Egipto vs. Chile a las 20 en Santiago

Grupo A: Nueva Zelanda vs. Japón a las 20 en Valparaíso

Sábado 4

Grupo C: España vs. Brasil a las 17 en Santiago

Grupo C: México vs. Marruecos a las 17 en Valparaíso

Grupo D: Argentina vs. Italia a las 20 en Valparaíso

Grupo D: Australia vs. Cuba a las 20 en Santiago

Domingo 5

Grupo E: Sudáfrica vs. Estados Unidos a las 17 en Rancagua

Grupo E: Nueva Caledonia vs. Francia a las 17 en Talca

Grupo F: Nigeria vs. Colombia a las 20 en Talca

Grupo F: Arabia Saudita vs. Noruega a las 20 en Rancagua

Octavos

Martes 7

2A VS. 2C a las 16.30 en Valparaíso (partido 37)

1B VS. 3ACD a las 20 en Valparaíso (partido 38)

Miércoles 8

1D vs. 3BEF a las 16.30 en Santiago (partido 39)

1F vs. 2E a las 16.30 en Talca (partido 40)

2B vs. 2F a las 20 en Talca (partido 41)

1A vs. 3CDE a as 20 en Santiago (partido 42)

Jueves 9

1E vs. 2D a las 16.30 en Rancagua (partido 43)

1C vs. 3ABF a las 20 en Rancagua (partido 44)

Cuartos de final

Sábado 11

Ganador 39 vs. Ganador 40 a las 17 en Talca (partido 45)

Ganador 37 vs. Ganador 38 a las 20 en Santiago (partido 46)

Domingo 12

Ganador 41 vs. Ganador 42 a las 17 en Rancagua (partido 47)

Ganador 43 vs. Ganador 44 a las 20 en Valparaíso (partido 48)

Semifinales (miércoles 15)

Ganador 47 vs. Ganador 48 a las 17 en Valparaíso

Ganador 45 vs. Ganador 46 a las 20 en Santiago

Tercer puesto (sábado 18)

Perdedores de semis a las 16 en Santiago

Final (domingo 19)

Ganadores de semis a las 20 en Santiago