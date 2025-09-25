Mundial Sub 20 en Chile: cuándo juega Argentina, el fixture completo y las sedes

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. El torneo comenzará el sábado 27 de septiembre y finalizará el domingo 19 de octubre en Santiago.
El Mundial Sub 20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con Argentina como uno de los grandes protagonistas. El equipo de Diego Placente integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia, y debutará el domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba en Valparaíso.
Luego, la Albiceleste se medirá con Australia el miércoles 1 de octubre a las 20, también en Valparaíso, y cerrará su participación en la fase de grupos contra Italia el sábado 4 de octubre a las 20, en el mismo escenario. Los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avanzarán a los octavos de final, que comenzarán el martes 7 de octubre.
Sábado 27
Grupo A: Japón vs. Egipto a las 17 en Santiago
Grupo B: Corea del Sur vs. Ucrania a las 17 en Valparaíso
Grupo A: Chile vs. Nueva Zelanda a las 20 en Santiago
Grupo B: Paraguay vs. Panamá a las 20 en Valparaíso
Domingo 28
Grupo C: Marruecos vs. España a las 17 en Santiago
Grupo D: Italia vs. Australia a las 17 en Valparaíso
Grupo C: Brasil vs. México a las 20 en Santiago
Grupo D: Cuba vs. Argentina a las 20 en Valparaíso
Lunes 29
Grupo E: Francia vs. Sudáfrica a las 17 en Rancagua
Grupo F: Noruega vs. Nigeria a las 17 en Talca
Grupo E: Estados Unidos vs. Nueva Caledonia a las 20 en Rancagua
Grupo F: Colombia vs. Arabia Saudita a las 20 en Talca
Martes 30
Grupo A: Egipto vs. Nueva Zelanda a las 17 en Santiago
Grupo B: Panamá vs. Ucrania a las 17 en Valparaíso
Grupo A: Chile vs. Japón a las 20 en Santiago
Grupo B: Corea del Sur vs. Paraguay a las 20 en Valparaíso
Miércoles 1 de octubre
Grupo C: España vs. México a las 17 en Santiago
Grupo D: Italia vs. Cuba a las 17 en Valparaíso
Grupo C: Brasil vs. Marruecos en Santiago
Grupo D: Argentina vs. Australia a las 20 en Valparaíso
Jueves 2
Grupo E: Estados Unidos vs. Francia a las 17 en Rancagua
Grupo F: Colombia vs. Noruega a las 17 en Talca
Grupo E: Sudáfrica vs. Nueva Caledonia a las 20 en Rancagua
Grupo F: Nigeria vs. Arabia Saudita a las 20 en Talca
Viernes 3
Grupo B: Panamá vs. Corea del Sur a las 17 en Valparaíso
Grupo B: Ucrania vs. Paraguay a las 17 en Santiago
Grupo A: Egipto vs. Chile a las 20 en Santiago
Grupo A: Nueva Zelanda vs. Japón a las 20 en Valparaíso
Sábado 4
Grupo C: España vs. Brasil a las 17 en Santiago
Grupo C: México vs. Marruecos a las 17 en Valparaíso
Grupo D: Argentina vs. Italia a las 20 en Valparaíso
Grupo D: Australia vs. Cuba a las 20 en Santiago
Domingo 5
Grupo E: Sudáfrica vs. Estados Unidos a las 17 en Rancagua
Grupo E: Nueva Caledonia vs. Francia a las 17 en Talca
Grupo F: Nigeria vs. Colombia a las 20 en Talca
Grupo F: Arabia Saudita vs. Noruega a las 20 en Rancagua
Martes 7
2A VS. 2C a las 16.30 en Valparaíso (partido 37)
1B VS. 3ACD a las 20 en Valparaíso (partido 38)
Miércoles 8
1D vs. 3BEF a las 16.30 en Santiago (partido 39)
1F vs. 2E a las 16.30 en Talca (partido 40)
2B vs. 2F a las 20 en Talca (partido 41)
1A vs. 3CDE a as 20 en Santiago (partido 42)
Jueves 9
1E vs. 2D a las 16.30 en Rancagua (partido 43)
1C vs. 3ABF a las 20 en Rancagua (partido 44)
Sábado 11
Ganador 39 vs. Ganador 40 a las 17 en Talca (partido 45)
Ganador 37 vs. Ganador 38 a las 20 en Santiago (partido 46)
Domingo 12
Ganador 41 vs. Ganador 42 a las 17 en Rancagua (partido 47)
Ganador 43 vs. Ganador 44 a las 20 en Valparaíso (partido 48)
Ganador 47 vs. Ganador 48 a las 17 en Valparaíso
Ganador 45 vs. Ganador 46 a las 20 en Santiago
Perdedores de semis a las 16 en Santiago
Ganadores de semis a las 20 en Santiago