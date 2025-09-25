Accidente en plena avenida Belgrano: motocicleta chocó contra una camioneta y un joven resultó herido

Un joven de 25 años sufrió lesiones leves tras chocar con su motocicleta contra una camioneta Toyota Hilux en la intersección de avenida Pedro León Gallo y avenida Belgrano.

Hoy 13:46

Un accidente de tránsito se registró durante el mediodiía de hoy en la ciudad de Santiago del Estero, cuando una moto Skua 150c.c, conducida por un joven de 25 años, impactó desde atrás contra una camioneta Toyota Hilux en la esquina de avenida Pedro León Gallo y avenida Belgrano.

De acuerdo con los primeros datos, la conductora de la camioneta frenó ante la luz roja del semáforo, y en ese momento el motociclista, que circulaba detrás, no pudo evitar la colisión.

En la camioneta viajaba un hombre de aproximadamente 32 años oriundo de Sumampa, quien estaba acompañado por una persona mayor de edad. A raíz del impacto, solo se registraron daños materiales y lesiones leves en el conductor de la moto, que fue asistido en el lugar.

Las autoridades intervinientes continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el siniestro.