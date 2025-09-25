La Dirección General de Catastro celebró su 76° aniversario con un acto en Casa Taboada

La ceremonia incluyó homenajes al personal del organismo y al ministro de Economía, destacando la cooperación en materia de planificación territorial y modernización tecnológica.

Hoy 14:12

La Dirección General de Catastro de la provincia celebró este jueves su 76° aniversario con un acto protocolar, acto que coincide con el Día del Catastro y que se llevó a cabo en el hall del Complejo Casa Taboada de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fueron parte de la ceremonia los ministros de Economía, Atilio Chara, y de Producción, Miguel Mandrile, junto con fiscal de Estado, Raúl Abate y el rector de la Unse, Héctor Paz, entre otros invitados que fueron recibidos por la directora general del organismo, Florencia María López Castro.

Durante el acto se hicieron reconocimientos al personal y al ministro de Economía, Atilio Chara, quien trabajó durante estos últimos años junto a la institución en materia de proyección y producción.

En este contexto, López Castro destacó el trabajo de todo el personal de Catastro, su vocación y compromiso al servicio de los santiagueños, siempre dispuesto a brindar información inmobiliaria y territorial, siempre con una perspectiva social.

“No solo es un privilegio trabajar sobre los cimientos de tanta historia, sino también de brindar un servicio de calidad en materia de seguridad jurídica para derechos de los ciudadanos, donde a su vez se implementan nuevas tecnologías”, expresó.