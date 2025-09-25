Conmoción en el atletismo: murió Shewarge Alene, campeona del Maratón de Estocolmo, a los 30 años

La atleta etíope se descompensó durante un entrenamiento en Addis Abeba y falleció pese a los intentos médicos por reanimarla. Había ganado el Maratón de Estocolmo en mayo y estaba en el mejor momento de su carrera.

Hoy 14:50

El mundo del atletismo internacional atraviesa horas de dolor tras la sorpresiva muerte de Shewarge Alene, reconocida maratonista de Etiopía, quien falleció a los 30 años luego de desvanecerse en un entrenamiento cerca de Addis Abeba. La deportista fue trasladada de urgencia a un hospital de las afueras de la capital, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

La noticia fue confirmada por la Maratón de Estocolmo, competencia en la que Alene se había consagrado campeona apenas en mayo pasado. “Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene… Acompañamos a su familia y seres queridos”, publicó la organización en sus redes sociales, recordando su triunfo en Suecia con un tiempo de 2:30:38.

A lo largo de su trayectoria, Alene ganó 12 de las 27 carreras que disputó como profesional, con victorias en países como Turquía, Chile, España y México, donde vivió varias temporadas. En enero de este año había marcado su mejor marca personal con 2:29:34 en el Maratón Tata Mumbai, registro que la consolidó como una de las corredoras más consistentes del circuito.

Compañeras y entrenadores la recordaron como una atleta “disciplinada, generosa y siempre dispuesta a alentar a los demás”. Su carrera incluye momentos icónicos como el récord de ruta en la Mount Washington Road Race 2010, cuando sorprendió al imponerse con 1:08:21. Su filosofía personal estaba resumida en sus redes sociales: “Dios nunca llega temprano, nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo”.

Hasta el momento, las autoridades deportivas de Etiopía no han informado la causa exacta de su fallecimiento, aunque allegados señalaron que la atleta había manifestado cansancio y malestar previo a la tragedia.