Árbitros santiagueños participaron del Curso Federal de AFA en Corrientes

Representantes de la Liga Santiagueña y la Liga Loretana formaron parte de la capacitación nacional que dicta el Consejo Federal, bajo la supervisión de Juan Pablo Pompei, exjuez internacional.

Hoy 15:06

El arbitraje santiagueño tuvo presencia en el Curso Federal de la AFA, que se desarrolló en Corrientes y contó con la participación de seis jueces de la provincia. Los representantes pertenecen a la Liga Santiagueña de Fútbol y a la Liga Loretana, en un espacio de formación clave que organiza el Consejo Federal.

Los participantes fueron Nelson Figueroa, Exequiel Celiz, Rodrigo Jiménez, Daniel Juárez y Brian Morales, todos de la Liga Santiagueña, junto a Marcos Ledesma, árbitro de la Liga Loretana. Los jóvenes árbitros se mostraron en una postal con Juan Pablo Pompei, histórico juez internacional y actual instructor de la AFA, quien siguió de cerca el rendimiento de los aspirantes.