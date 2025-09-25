Árbitros santiagueños participaron del Curso Federal de AFA en Corrientes

Representantes de la Liga Santiagueña y la Liga Loretana formaron parte de la capacitación nacional que dicta el Consejo Federal, bajo la supervisión de Juan Pablo Pompei, exjuez internacional.
El arbitraje santiagueño tuvo presencia en el Curso Federal de la AFA, que se desarrolló en Corrientes y contó con la participación de seis jueces de la provincia. Los representantes pertenecen a la Liga Santiagueña de Fútbol y a la Liga Loretana, en un espacio de formación clave que organiza el Consejo Federal.
Los participantes fueron Nelson Figueroa, Exequiel Celiz, Rodrigo Jiménez, Daniel Juárez y Brian Morales, todos de la Liga Santiagueña, junto a Marcos Ledesma, árbitro de la Liga Loretana. Los jóvenes árbitros se mostraron en una postal con Juan Pablo Pompei, histórico juez internacional y actual instructor de la AFA, quien siguió de cerca el rendimiento de los aspirantes.