Un candidato de Trump para asumir en la FED también respaldó a Milei: “Tiene nuestro 100% de apoyo”

En medio de las negociaciones por la asistencia financiera, Kevin Hassett, asesor clave de la Casa Blanca, dijo que el libertario “está en el camino correcto”.

Hoy 15:29

Kevin Hassett no solo es un asesor clave de la Casa Blanca sino que también es uno de los principales candidatos de Donald Trump para asumir en la FED. Esta figura económica influyente en el ecosistema republicano también expresó un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei y aseguró que la Casa Blanca será una aliada incondicional de la Argentina.

“El presidente Milei está en el camino correcto y Estados Unidos será un firme respaldo para Argentina. Tiene nuestro 100% de apoyo”, afirmó el asesor económico durante una entrevista con el canal Fox Business.

Hassett, una de las voces más influyentes del entorno económico de Trump, se refirió también a la situación inflacionaria en EE.UU. y defendió la política arancelaria del republicano, pero sus declaraciones sobre la Argentina fueron el tramo más destacado de la entrevista.

El pronunciamiento de Hassett se da en el contexto de un creciente acercamiento entre Washington y Buenos Aires. La Casa Blanca viene articulando una serie de medidas para apuntalar las reservas del Banco Central y brindar asistencia financiera directa, en un escenario marcado por la incertidumbre cambiaria y las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó esta semana que negocia con la Argentina un swap por US$20.000 millones, además de la posible compra de deuda pública nominada en dólares y otras formas de asistencia.

“Argentina es un aliado de importancia y estamos listos para hacer lo necesario, dentro de nuestro mandato, para sostener la estabilización”, publicó Bessent en su cuenta oficial.

El propio Bessent fue parte del encuentro entre Milei y Trump en las últimas horas, y volvió a elogiar los avances económicos del Gobierno argentino: “La Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas”.

Aunque el apoyo de la administración norteamericana es explícito, Bessent también dejó entrever una advertencia: varias empresas estadounidenses que analizan invertir en el país condicionan sus desembolsos al resultado electoral. “Después de los comicios, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó.

Las declaraciones de Hassett se suman así a una serie de señales públicas de respaldo político y económico que la administración Trump viene desplegando hacia el gobierno de Milei.

El propio expresidente publicó en Truth Social un mensaje impreso que le entregó en mano al mandatario argentino, donde lo definió como “amigo, luchador y ganador”, y aseguró que logró devolver “estabilidad” a la economía en tiempo récord.

“Argentina se ha convertido en un aliado fuerte. Tiene mi respaldo completo y total para la reelección — ¡Nunca los defraudará!”, escribió Trump en ese texto.

Mientras tanto, en Washington avanzan los contactos para diseñar el paquete de asistencia que permita descomprimir la tensión cambiaria y reforzar las reservas del BCRA. En las próximas semanas, según trascendió, continuarán las reuniones técnicas para cerrar los términos del eventual acuerdo.