El hijo de Natacha Jaitt acusó a Ulises de violencia durante su infancia

La denuncia fue realizada por el joven de 19 años a través de redes sociales, donde relató episodios de violencia que, según dijo, vivió durante años a manos de su tío.

Hoy 15:36

Este jueves, Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, denunció a su tío, Ulises Jaitt. El joven de 19 años aseguró que desde los 8 años fue sometido a recurrentes situaciones de maltrato físico y psicológico por parte del periodista.

“Tengo 19 años. Cuando murió mi mamá tenía 12, iba a cumplir 13. A mi tío siempre lo dejé bien parado públicamente pero la realidad es distinta. Desde que tengo 8 años y más después de la muerte de mi madre fue muy violento conmigo. Demasiado violento. A mi hermana nunca la tocó pero yo sufrí la violencia de mano dura por parte de él durante toda mi adolescencia y mi niñez”, relató el joven.

En conversación con Fernanda Iglesias para el ciclo Puro Show (eltrece), Yospe amplió cómo fue durante años vivir bajo la tutela de su tío. “Cuando mi madre estaba presente, ella trabajaba mucho y me pasaba de niñera en niñera. Nunca supo muy bien lo que pasaba con él, pero no la juzgo para nada. En ese momento Ulises se cuidaba de que ella no estuviera presente cuando me pegaba, pero ella hasta le tuvo que poner un límite alguna vez”.