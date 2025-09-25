Ángel de Brito liquidó a Flor Vigna tras negarse a dar notas a los medios

"Es de mosquita muerta”, lanzó filoso. La mediática se molestó con los cronistas recientemente y el conductor de LAM no se la dejó pasar.

Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna luego de que se mostrara molesta con los noteros que le consultaron por sus declaraciones polémicas sobre su relación con Luciano Castro.

Días después de que asegurara haber vivido un infierno cuando estaba al lado del actor, los cornistas volvieron a buscarla pero no quiso hablar: “Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que de a poquito está bueno valorar el ‘no’”.

A razón de este momento fue que Ángel de Brito se mostró indignado: “Llévatela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Que mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”.

“Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”, continuó sobre sus antiguas declaraciones.

“Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”, concluyó en su programa de streaming Ángel responde (Bondi Live).

El llanto de Flor Vigna por el hostigamiento de los medios

El jueves 4 de septiembre, Flor Vigna estuvo en el programa de Luzu TV "Patria y Familia", y sorprendió al romper en llanto al reflexionar sobre el malestar que le provocaba el hostigamiento de los medios.

“Yo no me puedo estar paralizando, decir ‘tengo miedo’, porque ya lo hice. No contar todo lo que me pasa para que no venga el notero de LAM”,comenzó entre lágrimas la cantante. Al escucharla, fue Anita Espósito quién le recordó: “Vos viviste momentos en el Bailando como muy picantes”, y la joven contestó: “Ahí me hice refuerte, por ahí hice una introspección que no hubiese hecho. Ni en pedo me victimizo, pero simplemente es como decir ‘no quiero contar mi historia ahí’, la quiero contar en YouTube haciendo un videoclip”.

“Hace 10 años me dedico a lo artístico, y tengo la oportunidad en diferentes medios, pero bueno, hace tres decidí ser productora porque en un momento me peleé con la exposición. Es más, hace poco lo hablé con ChatGPT de vuelta, porque mi psicóloga no tenía turno. Le dije: ¿será que no me gusta más cantar, actuar, bailar? Y ChatGPT me decía: ‘no, tranqui, es la industria, es la presión. Te gusta, pero por ahí, lo que no te gusta, es la exposición’“, continuó la artista al aire.