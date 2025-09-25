Cronograma confirmado para el GP3 de Chile en Las Termas

La actividad se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de octubre.

Hoy 18:17

Se dio a conocer el cronograma horario del evento organizado por el GP3 de Chile, la categoría zonal una de las más importantes de Sudamérica tendrá cuatro días de actividad plena en el Autódromo de Termas de Río Hondo entre el 9 y el 12 de octubre.

El día jueves tendrán actividad las motos desde las 9 horas hasta las 17, dentro de ese horario están establecidas cuatro tandas de entrenamientos, en las cuales tendrán acción las GP3 Cup, 300 y 400 SSP. También lo harán Talent Cup, SBK Amateur, RS 600, 660 SP y 700.

Por último, las SBK Expertos y SBK Senior, todas con ventanas de 25 minutos cada salida a pista. El viernes será momento de Warm Up, una carrera pendiente de la cuarta fecha, clasificaciones de la 5° y 6° fecha, y carreras Súper Pole de todas las divisionales.

El sábado habrá Warm Up y las carreras 1 de las fechas 5 y 6, también tendrán sus finales 5° y 6° la Talent Cup, en tanto que el domingo se desarrollará el Warm Up, la clasificación de la Talent Cup y la carrera 2 de la quinta y sexta fecha.