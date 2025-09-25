Alejandro Bercovich estuvo en la Feria del Libro y habló del rol actual del Estado y la economía

El periodista también destacó la calidez del santiagueño y la magnitud del evento cultural.

En su primera visita a la provincia, Bercovich destacó la calidez de la gente y la magnitud del evento cultural: “Me encantó, nos recibieron excelente y además con muchísimo cariño acá en el Fórum, en esta feria del libro que es inmensa, bellísima y que invito a visitar”.

Consultado sobre la importancia de apostar a la cultura en un contexto de crisis, señaló: “Argentina tiene eso, ferias del libro por todos lados. Pero como decía ayer Liliana Hecker, para que haya lectores tiene que haber gente bien alimentada, que tuvo acceso a una escuela buena, a la educación y a la salud. Son un montón de cosas que hoy están en peligro”.

El autor de “El país que quieren los dueños” explicó que su trabajo busca poner el foco en quienes concentran el poder económico: “Recupero la categoría de dueños porque me parece muy precisa para hablar de los capitalistas que ordenan cómo nos vestimos, cómo comemos, por dónde circulamos e incluso cómo pensamos. Lo interesante es indagar sobre su proyecto de país y hasta qué punto lo tienen”.

En esa línea, cuestionó el apoyo de algunos sectores empresariales a Javier Milei: “Me llamó la atención que parecían renunciar a un proyecto de desarrollo autónomo de la Argentina, y que esa renuncia estaba expresada en la apuesta por una ultraderecha subdesarrollista que se hinca de rodillas ante Donald Trump, ofreciendo entregarlo todo por un puñado de dólares”.

Bercovich también hizo hincapié en la movilización social como factor de resistencia: “Lo definitorio siempre es la movilización popular. Lo fue en 2017 frente a las reformas de Macri y lo vuelve a ser ahora. Es algo notable de nuestro país, lo revoltosos que somos, porque se ponen en crisis las componendas entre los dueños y el poder político”.

Finalmente, remarcó que su libro es una invitación a la reflexión colectiva: “No es un trabajo solo mío, sino de muchos especialistas que hacen foco en distintos sectores: tecnología, energía, guaridas fiscales, magnates de la historia. El libro traza hipótesis y datos, pero sobre todo comparte preguntas”.