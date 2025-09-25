Arrancó la Feria Provincial del Libro y Diario Panorama lanza un sorteo imperdible junto a Cúspide

No te quedes afuera y participá por tres libros a través de Instagram. Vos puedes ser uno de los ganadores.

Hoy 18:43

La Ciudad ya vibra la 15.ª Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones Fórum y en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). Desde temprano cientos de estudiantes, familias y amantes de la lectura se acercaron a los pasillos inundados de libros, actividades y encuentros literarios, y muchos más se sumarán hasta el domingo, día final de este gran evento que convoca personalidades del mundo editorial y cultural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los puestos que llaman la atención, destaca una vez más el stand de Cúspide, presente con fuerza en esta edición de la feria. En conjunto con Diario Panorama, este espacio no sólo expone novedades sino que también brinda la oportunidad de ganar: se sortearán tres libros seleccionados especialmente para vos.

Negocios o Placer de Rachel Lynn Solomon, Tan Rapido Como Quieras de Flor Zimmerman y Despierta tu Inteligencia de Brian Tracy, son los tres ejemplares que los amigos de Cúspide decidieron sortear.

¿Cómo tienes que hacer? Fácil... ingresá a nuestra cuenta oficial de Instagram y seguí estas instrucciones:

- Poné MG en la publicación

- Comentá tus últimos 3 números de tu DNI y etiquetá a un amig@ que le guste leer

- Compartí el post en tus historias

Dale, no te quedes afuera y participá. ¡Mucha suerte!