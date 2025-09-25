Colonia El Simbolar celebró el Mes de la Biblia en un ambiente de reflexión y fe

La comunidad celebró el Mes de la Biblia con un evento organizado por la Pastoral de Iglesias Unidas, que reúne a las iglesias evangélicas de la localidad del departamento Robles.

Hoy 18:54

El jefe del gobierno comunal, profesor Ángel Iñiguez, y la secretaria tesorera, Sra. Valle Pérez, se sumaron a la celebración, destacando el compromiso del municipio con las instituciones religiosas.

Durante el encuentro, se resaltó la importancia del Mes de la Biblia como un espacio para el fortalecimiento espiritual y el crecimiento comunitario. El Pastor Edmundo Ibáñez, presidente de la Pastoral, agradeció el constante apoyo de la gestión comunal a las instituciones religiosas, reconociendo su contribución al bienestar de los vecinos.

En ese marco, Iñiguez reafirmó el compromiso de la comuna de trabajar en coordinación con todas las instituciones locales, respaldando las actividades que promuevan la unidad y el desarrollo comunitario.

Por su parte, Valle Pérez, incentivó a las iglesias a seguir trabajando con el mismo espíritu de servicio, asegurando el apoyo continuo del municipio a sus iniciativas.

Con esta acción, el municipio de Colonia El Simbolar reafirma su compromiso de acompañar las instituciones locales, entendiendo que su crecimiento es fundamental para el progreso de toda la comunidad.